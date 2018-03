Gabaritos das provas do concurso da Câmara de Maceió são divulgados

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pelo concurso da Câmara Municipal de Maceió, divulgou nesta segunda-feira (19), através de seu site (www.idib.org.br), os gabaritos das provas aplicadas no domingo (19). Os testes foram realizados nos turnos da manhã e tarde na Escola Estadual Rosalvo Lobo, em Jatiúca. De acordo com a Comissão Organizadora do certame, mais de 1.500 pessoas se inscreveram, porém 835 delas efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e estavam aptas para concorreram às vagas oferecidas, sendo duas para o cargo de Analista de Controle Interno e duas para Analista de Planejamento e Orçamento no setor de Contabilidade da Casa. Além disso, 160 candidatos não compareceram ao local das provas.

Divulgado o gabarito, abre-se o prazo de 48 horas para contestação de alguma questão das provas. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 18 de abril. Até lá, a comissão organizadora espera ter analisado todos os recursos que venham a dar entrada.

Durante todo o dia, foi registrado apenas um incidente, como explica o presidente do IDIB, Lívio Chaves. “Os exames ocorreram dentro da normalidade, mas, infelizmente, tivemos um problema, apesar de todo aparato de segurança que implementamos. Utilizamos detectores de metais dentro da sala de aula e nos banheiros, além de capturarmos imagem e digital de cada um dos candidatos em sala de aula. Quando os concorrentes a uma vaga assinavam a lista de frequência, recebiam um envelope para guardar o celular. Pela manhã, um candidato rompeu o lacre desse invólucro e foi flagrado com o aparelho entre as pernas. Quando interpelado, ele não quis assinar o documento de eliminação do concurso e foi embora sem causar maiores transtornos”, destacou.

O concurso foi acompanhado de perto pelo superintendente da Câmara, Otávio Henrique Palmeira Rego, e pela procuradora Gláucia Omena, integrantes da comissão organizadora. Para ele, a Casa de Mário Guimarães cumpriu o papel de realizar o concurso e garantir aos candidatos, lisura, organização e seriedade no certame.

“São muitos detalhes em um concurso para uma instituição como a Câmara. Todos na Casa trabalharam bastante para que tudo desse certo, a parceria com o IDIB também nos proporcionou realizar um concurso sério e com a credibilidade que é inerente à Casa. Por fim, deu tudo certo e agora é aguardar os próximos passos do processo”, afirmou o superintendente da Câmara Municipal de Maceió. “Após a divulgação do resultado, a nomeação dos aprovados será imediata, afinal, a realização do concurso segue uma recomendação do Ministério Público Estadual, que tem sido um importante parceiro da Câmara”, destacou ainda o superintendente.

Fonte: Câmara de Maceió