Outono inicia nesta terça-feira com previsão de tempo seco

Alagoas se despede da estação do verão e recebe o outono nesta terça-feira (20), a partir das 13h14, com a perspectiva de um cenário ainda com sol, porém com a tendência de diminuição das temperaturas a partir de abril.

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) estima um outono com chuvas dentro da normalidade em todas as regiões até o final da estação, que finaliza em 21 de junho.

O início do outono não tem grandes alterações climáticas em Alagoas, segundo informações do meteorologista da Sala de Alerta, Vinícius Pinho.

“Nos primeiros 30 dias, os alagoanos poderão esperar o tempo bastante seco e altas temperaturas. Isso ocorre porque aqui no Nordeste as estações do outono e primavera não são bem definidas”, explica o meteorologista.

Período chuvoso

Alagoas começa a sentir uma mudança significativa a partir da segunda quinzena de abril, quando o período chuvoso inicia. O vento começa a soprar de sudeste trazendo ar mais úmido para o litoral alagoano e com isso as temperaturas tendem a cair.

O período chuvoso está inserido nas estações do outono e inverno. Nessa época ocorre a incidência das “ondas de leste”. O meteorologista esclarece ainda que esse fenômeno traz chuvas regulares, porém sem descartar a possibilidade de eventos extremos de chuva forte e concentrada até a primeira quinzena do mês de agosto, época em que encerra o período chuvoso em Alagoas.

