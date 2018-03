Guerrero volta ao Flamengo e ensaia retorno aos campos

A semana é de Fla x Flu decisivo na Taça Rio, mas o assunto desta terça-feira no Ninho do Urubu será Paolo Guerrero. Ausente desde dezembro do dia a dia do clube, o peruano é aguardado para reiniciar os treinos, com permissão da Fifa.

A data respeita os 45 dias – previstos pelo regulamento antidoping da Fifa – antes do dia 3 de maio, fim da suspensão imposta ao atleta, flagrado em exame em outubro, em jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. O contrato do centroavante, que estava suspenso, foi reativado na última semana.

Sobram perguntas e incertezas na reapresentação do atacante. Quando ele poderá jogar? E o recurso no CAS? Em que forma física ele se apresenta? Guerrero vai renovar? O GloboEsporte.com contextualiza o momento do retorno do peruano e mostra em que pé andam as situações.

Quando Guerrero volta a jogar?

Em um primeiro momento, Guerrero foi suspenso por um ano, mas a defesa reduziu a pena pela metade. A suspensão termina no dia 3 de maio, e o retorno deve acontecer três dias depois, contra o Inter, pela quarta rodada do Brasileiro. O camisa 9 vai poder reforçar o Flamengo nas duas últimas rodadas da primeira fase da Libertadores, contra Emelec (16/5) e River Plate (23/5), antes de se apresentar à seleção peruana para a Copa do Mundo.

Ele pode voltar a jogar antes?

A defesa de Guerrero ainda busca a absolvição. O caso está na Corte Arbitral do Esporte (CAS), e a expectativa é que seja julgado em abril. Caso o peruano tenha sucesso, poderá voltar a jogar imediatamente, abreviando em algumas semanas o retorno aos gramados.

Como será a reapresentação?

Guerrero vem treinando desde o início de fevereiro na Argentina. No entanto, o Flamengo pretende fazer uma avaliação completa do atacante a partir desta terça-feira. O jogador fará todos os exames e terá uma espécie de pré-temporada antes de voltar a jogar. Ainda não há previsão para ele treinar com bola com o restante do elenco.

Contrato com o Flamengo

O peruano tem contrato até 10 de agosto. Após a reintegração, o Flamengo planeja retomar ativamente as conversas pela renovação, no mínimo, até dezembro. Não está descartada a extensão por um período maior. Antes da suspensão do atleta, o plano era de ampliar o vínculo por dois anos.

Período de ausência

Guerrero foi suspenso preventivamente em 3 de novembro. Até o julgamento e o veredito, ele usou as instalações do Ninho do Urubu em horários diferentes do elenco. Desde 8 de dezembro, quando foi punido por um ano, ele está proibido de treinar nas dependências do clube. O último jogo com a camisa rubro-negro foi na vitória por 4 a 1 sobre o Bahia, em 19 de outubro.

Concorrência de Dourado

Antes da suspensão, Guerrero não tinha muita concorrência no elenco, que contava apenas com Felipe Vizeu para a função de centroavante. Com a suspensão, o clube investiu mais de R$ 11 milhões para tirar Henrique Dourado do Fluminense. Artilheiro da última edição do Brasileiro, o Ceifador ainda não caiu nas graças da torcida rubro-negra, mas marcou quatro gols – três deles em cobranças de pênaltis – em oito jogos. O clube ainda conta com Vizeu (negociado com a Udinese) e Lincoln.