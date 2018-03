Liberado pela Fifa, Guerrero se reapresenta ao Flamengo e aparenta boa forma

Guerrero ainda não pode jogar, mas está de volta ao Flamengo. Ausência desde dezembro, o peruano se reapresentou ao clube neste terça-feira e iniciou exames médicos. Ainda suspenso pela Fifa por conta de doping, o atacante foi liberado pela Fifa a usar as instalações do clube, devido à proximidade do fim de sua pena (45 dias).

Na volta ao Ninho do Urubu, muito sorridente, Guerrero foi recebido pelos companheiros. E mostrou estar bem fisicamente. O peruano não se restringiu a treinos na academia, como era esperado. Foi a campo, treinou a parte física e reencontrou a bola. Ele trabalhou finalizações com parte do grupo (veja no vídeo acima).

– Um reencontro muito esperado por nós (com o Guerrero). Todos sabem que é um grande amigo, com uma humildade sem comparação. Ele está muito feliz, alto astral. Agora é aguardar até ele estar de volta para nos ajudar. Ele chegou, cumprimentou todos, ficou na resenha que fica, brincadeiras. E fez o treino dele lá, nada demais – disse Rodinei, após o treino.

Em um primeiro momento, Guerrero foi suspenso por um ano, mas a defesa reduziu a pena pela metade. A suspensão termina no dia 3 de maio, e o retorno deve acontecer três dias depois, contra o Inter, pela quarta rodada do Brasileiro. O camisa 9 vai poder reforçar o Flamengo nas duas últimas rodadas da primeira fase da Libertadores, contra Emelec (16/5) e River Plate (23/5), antes de se apresentar à seleção peruana para a Copa do Mundo.

A defesa de Guerrero ainda busca a absolvição. O caso está na Corte Arbitral do Esporte (CAS), e a expectativa é que seja julgado em abril. Caso o peruano tenha sucesso, poderá voltar a jogar imediatamente, abreviando em alguns dias o retorno aos gramados.

Fonte: Globoesporte