Penedo (AL) sedia atividades de reflexão sobre o Dia Mundial da Água na quinta-feira (22)

No dia 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. Para celebrar a data e promover uma reflexão junto às populações do Baixo São Francisco alagoano sobre o tema, a 5ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Parnaíba (Codevasf), sediada em Penedo (AL), o Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) promovem uma série de atividades na quinta-feira (22). A programação inclui palestras de especialistas, atividades de monitoramento da qualidade de água do rio São Francisco e exposição de políticas públicas federais executadas pela Codevasf com o uso racional da água e para sua preservação.

As atividades terão início às 8h30, no auditório do Campus Penedo do Ifal, com o evento “Água em Questão: desafios e oportunidades”, que contará com a exposição de especialistas nas áreas de meio ambiente e recursos hídricos. A primeira apresentação será realizada pelo engenheiro agrônomo da Codevasf Antônio Canário, que tratará acerca da preservação e do uso econômico de recursos hídricos. Em seguida, o professor Petrônio Alves Coelho Filho debaterá a qualidade da água na região do Baixo São Francisco. Já o biólogo Álvaro Guilherme Altenkirch Borba Júnior, consultor técnico ambiental do Ibama, levará ao debate o tema da extração mineral e o ambiente aquático.

Em outra apresentação, o engenheiro florestal Carlos Miranda da Silva, do Campus Penedo do Ifal, abordará a importância da vegetação na produção de água. A última explanação será realizada pelo coordenador de O Pirá – Movimento Filhos do Velho Chico, Antenor Nerys Filho, que apresentará a experiência da Ilha do Jegue, em Penedo, na relação entre o uso de um espaço coletivo e a necessidade de conservação do meio ambiente.

A fim de recepcionar os participantes do ciclo de palestras, haverá uma mostra fotográfica que pretende relatar as políticas públicas federais executadas pela Codevasf para a revitalização da bacia do rio São Francisco e para a estruturação do Desenvolvimento Regional, a exemplo do saneamento ambiental para reduzir a emissão de esgoto não tratado no rio e em seus afluentes, da implantação do aterro sanitário para atender municípios da bacia leiteria e sertão de Alagoas, do Programa Água para Todos e do trabalho científico e tecnológico de recomposição das ictiofauna da bacia hidrográfica.

Também haverá um aquário com espécies nativas da bacia hidrográfica do São Francisco produzidas no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, centro científico e tecnológico da Codevasf em Porto Real do Colégio (AL) que aplica a tecnologia de reprodução artificial de peixes utilizados nos peixamentos da Companhia.

Segundo o representante da Codevasf na comissão organizadora das atividades, o engenheiro agrônomo Pedro Melo, a participação nas celebrações do Dia Mundial da Água tem como objetivo refletir sobre esse recurso natural e o que podemos fazer para preservá-lo a partir da experiência da Codevasf. “A partir de nossa experiência de trabalho nas ações de revitalização de bacias hidrográficas e do uso econômico da água nas políticas de Desenvolvimento Regional, vamos debater o uso da água e as linhas de atuação da companhia”, declarou.

Para mais informações sobre a programação do Dia Mundial da Água em Penedo, os interessados podem entrar em contato com a Codevasf pelo telefone (82) 3551-9417.

Fonte: Assessoria