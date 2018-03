SSP e reitora da Ufal discutem medidas de segurança para o campus Maceió

O secretário da Segurança Pública, Lima Júnior, recebeu, na manhã desta segunda-feira (19), a reitora da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Valéria Correia, e o vice-reitor José Vieira. No encontro foram discutidas parceiras e medidas de segurança para o campus Maceió. A reunião foi solicitada pela Reitoria, após assaltos registrados dentro da Universidade.

A reitora ​discutiu com o secretário Lima Júnior a formalização de um termo de cooperação e também se disponibilizou a realizar parcerias com as forças policiais com o objetivo de fomentar pesquisas e ações com ​os alunos​. E acrescentou que irá debater com a comunidade acadêmica os pontos da reunião para que sejam tomadas outras ações dentro do campus.

“A Polícia Militar sempre foi muito solícita com as nossas demandas. Vamos apresentar à comunidade acadêmica algumas propostas e gostaríamos de realizar consultorias de segurança para encontrar soluções para os problemas nesse setor. Também vamos buscar auxílio para realizar algumas melhorias apontadas pelo secretário de Segurança Pública, que visem dificultar as ações criminosas”, disse a reitora.

O secretário Lima Júnior afirmou que a Segurança Pública está à disposição para colaborar no que for preciso para prender os envolvidos nos assaltos e também realizar estratégias que estabilizem a segurança no campus. E destacou a necessidade de a Universidade realizar algumas medidas preventivas, como a construção de um muro nas partes desguarnecidas, melhorias na iluminação e também poda de arbustos.

​”​A reitora reconheceu algumas deficiências do campus e se comprometeu em melhorar. Estamos prontos para ajudar com operações no entorno, inclusive com o patrulhamento da Força Tarefa para melhorar a sensação de segurança”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, coronel Marcos Sampaio, destacou a importância do encontro e afirmou que a PM vai colocar em prática estratégias para reforçar a segurança no entorno enquanto as demais medidas serão discutidas com a comunidade acadêmica.

O comandante de Policiamento da Capital (CPC), coronel Neyvaldo Amorim, e o comandante do Batalhão de Guardas (BPGd), tenente coronel Cícero Silva, também estiveram presentes à reunião e vão alinhar de que forma será realizado o policiamento, além de se reunir com a equipe responsável pela segurança interna da Ufal para discutir outras demandas.

Fonte: Agência Alagoas