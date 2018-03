Trabalhadores da Eletrobras entram em greve contra privatização da empresa

Os trabalhadores da Eletrobras Alagoas entraram em greve nesta terça-feira, 20, contra a privatização da empresa. O protesto é para que seja mantida a mesa de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT e sua aprovação com Garantia de Emprego.

Amanhã, 21, a categoria realizará caminhada pelo centro até o palácio do governo, junto com os demais servidores públicos estaduais, a partir das 8h da manhã. A concentração será na Praça Sinimbú. O ato tem como objetivo a entrega do pedido de audiência com o governador Renan Filho para discutir a privatização da CEAL.

Segundo os trabalhadores, a greve se estende até a próxima sexta-feira, 23, e apenas os serviços essenciais estão mantidos, a exemplo do atendimento ao público nas centrais Já do Centro e do Maceió Shopping.

Segundo nota do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, a categoria está em “estado de alerta” desde o anúncio de venda da empresa feito pelo presidente Michel Temer. “Vimos denunciando há anos os males da privatização deste importante e estratégico setor para a economia e para o povo em geral, que trará apenas aumentos de tarifas e piora da qualidade dos serviços. O povo pobre é quem vai sofrer mais, sem poder pagar energia e, os mais ricos, sofrerão com apagões e a piora na qualidade nos serviços”.

Fonte: AL24horas