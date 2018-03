MPE apura rombo no Instituto de Previdência da cidade de Viçosa

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL), por meio da promotoria de justiça de Viçosa, instaurou procedimento preparatório de investigação para apurar notícia de possível dano ao erário que teria sido praticado pelo atual prefeito do município, David Brandão Almeida, e pelo ex-chefe do Poder Executivo Manoel Passos Vilela. Os dois são suspeitos de desviar R$ 12 milhões do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Viçosa (IPASMV).

O prefeito de Viçosa negou qualquer irregularidade e disse ter em mãos os extratos que comprovam o repasse mensal dos valores ao Instituto de Previdência. Ele acrescentou, ainda, que todos os dados serão enviados para o Ministério Público, para esclarecer todas as dúvidas.

Designado pelo Ministério Público Estadual, o coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio, promotor José Carlos Castro, atuará em conjunto com o promotor de justiça titular da promotoria de Viçosa, Anderson Claudio de Almeida, nas investigações.

O procedimento preparatório de investigação foi instaurado após o Ministério Público receber denúncia encaminhada pelo também ex-prefeito de Viçosa, Flaubert Torres Filho – que foi afastado do cargo, por decisão da Justiça, após ser acusado do mesmo ato de improbidade administrativa.

De acordo com a portaria que instaura o procedimento preparatório de investigação, os promotores de justiça pedem à prefeitura de Viçosa o envio da documentação pertinente aos valores repassados ao IPASMV nos períodos apontados pela denúncia.

Além disso, com relação ao mesmo período, foi pedido ao diretor-presidente do instituto previdenciário os documentos comprobatórios dos repasses da parte patronal e dos servidores do Município. O gestor também deverá entregar informes que demonstrem que os repasses estão em dia.

