PF dá continuidade a operação que apura desvios na Assembleia

A Polícia Federal (PF) em Alagoas realizou, nesta quarta-feira (21), algumas diligências no município de Batalha, no interior de Alagoas, como parte da Operação Sururugate, que apura um desvio de recursos públicos da folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (ALE). O resultado da ação deflagrada hoje não foi divulgado.

A Operação Sururugate teve início em março de 2017 e as investigações dizem respeito a um suposto esquema de desvio de recursos da ALE, por meio de servidores fantasmas, muitos deles com cadastro no Programa Bolsa Família, do Governo Federal.

A Operação Sururugate foi desencadeada em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), após um cruzamento de dados e posterior auditoria entre os beneficiários do Programa Bolsa Família que, supostamente, faziam parte dos quadros funcionais daquela Casa Legislativa.

Foram identificadas também declaração de informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); acumulação ilegal de cargos e empregos públicos; percepção de benefícios sociais, previdenciários e da reforma agrária em desacordo com a lei; e pagamentos a servidores após registro de óbito no Sistema de Controle de Óbitos (SISOB).

Com Ascom