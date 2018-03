Valdemir confirma que irá deixar o cargo de presidente do Penedense no final do mês de Abril

O presidente do Sport Club Penedense, Valdemir Santos, concedeu entrevista exclusiva ao radialista Valdi Fernando no Programa Mistura Total no último sábado, 17, na Rádio Francês FM. Na oportunidade, Valdemir informou que estará deixando o cargo de presidente do alvirrubro do Cajueiro Grande até o final do mês de Abril de 2018, após sanar algumas pendências de sua gestão.

Valdemir disse que essa decisão foi tomada em comum acordo com seus familiares e com o grupo de pessoas que estão trabalhando em prol do Sport Club Penedense. Sobre essas pessoas que estão tomando a frente das ações do clube, Valdemir disse que está gostando do que está vendo e torce que todos verdadeiramente se unam para que um dia o Penedense volte dá alegria a seu torcedor.

Indagado sobre arrependimento em assumir a presidência do Penedense Valdemir disse que por algumas coisas sim e outras não. Segundo ele, as críticas que recebeu foram pesadas constrangendo assim toda sua família. Outro assunto abordado na entrevista foi o dinheiro da transferência do jogador penedense Marinho para o futebol chinês no ano passado. Valdemir informou que o processo está em andamento e a expectativa é de que este ano o Penedense receba o que é de direito.

Por fim, Valdemir foi indagado se aceitaria trabalhar nesta nova diretoria como diretor ou colaborador. “Eu falei pata Luiz Henrique que estou disposto em ajudar o Penedense de qualquer maneira”, finalizou Valdemir.

por Redação