Ação educativa beneficia comunidades rurais do Baixo São Francisco

Em um trabalho conjunto durante a Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco (FPI/AL), a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (Adeal) promoveu uma série de ações educativas sobre o uso correto de produtos agrotóxicos, que tem relação direta com questões ambientais e de saúde pública e a consequente devolução das embalagens vazias.

A 8ª etapa da operação, coordenada pelo Ministério Público de Alagoas e com recursos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, foi realizada em parceria com diversos órgãos públicos e ocorreu nos municípios de Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, Teotônio Vilela e Coruripe.

O Programa Estadual de Educação Sanitária (PEES) da Adeal integrou a equipe nove, de educação ambiental, composta também pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e Batalhão da Polícia Ambiental (BPA). As ações educativas consistiram em palestras para produtores rurais e alunos de escola, jogo lúdico com utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos com ação educativa acompanhante.

No geral, foi atingido um público de 744 pessoas, entre alunos, professores, coordenadores e diretores de escolas, bem como produtores rurais e pessoas das comunidades locais. Em cada município houve o envolvimento das Secretarias Municipais da Agricultura, Meio Ambiente e Educação.

Foi mais um trabalho importante para conscientizar os produtores sobre o uso correto de produtos agrotóxicos e também sobre a necessidade de efetuar a devolução das embalagens vazias, afirmou Maria de Fátima Figueirêdo, fiscal estadual agropecuária/engenheira agrônoma, responsável pelo Programa Estadual de Educação Sanitária (PEES) da Adeal.

Recebimento

Na oportunidade, foi realizado um recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos, associado a uma ação educativa, na sede da Cooperativa Pindorama, em Coruripe, contando com o apoio da Associação dos Distribuidores e Revendedores de Agroquímicos de Alagoas (ADRAAL).Foram recebidas 544 embalagens Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e seis quilos de embalagens flexíveis.

Fonte: Agência Alagoas