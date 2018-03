Chesf eleva vazão na Hidrelétrica de Xingó por causa do apagão

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) mais que triplicou a vazão do Rio São Francisco na Hidrelétrica de Xingó por causa do apagão que deixou sem energia elétrica 14 estados das regiões Norte e Nordeste na quarta-feira (21).

De acordo o superintendente de operação da Companhia, Tony Ulysses Firmino, a ação começou ontem por volta das 17h e foi necessária para a recomposição da energia.

“Nós precisamos colocar mais unidades geradoras para recompor. De uma passamos para cinco e aumentamos a vazão de 550 m³ para 1800 m³”, disse Firmino.

Ainda segundo o superintendente, o volume foi reduzido um pouco nesta quinta (22), mas a previsão é de que o sistema opere com elevação durante todo o dia.

“Hoje nós estamos trabalhando com 3 máquinas e reduzimos a vazão para cerca de 1200m³. Vamos manter, até que a ONS [Operador Nacional do Sistema Elétrico], solicite a redução”, esclareceu.

A hidrelétrica de Xingó está instalada no Rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe, a 12 km do município de Piranhas (AL) e a 6 km do município de Canindé do São Francisco (SE).​

Fonte: G1/AL