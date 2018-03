Comércio em Alagoas estima prejuízo de mais de R$ 10 milhões com apagão

Os prejuízos econômicos do comércio e de empresários do estado de Alagoas por causa do apagão que atingiu o estado (e outras regiões do país) na tarde de quarta-feira (21) foram estimados em aproximadamente R$ 10,7 milhões. A informação foi divulgada nesta quinta (22).

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio – AL), os empresários devem sentir os reflexos do apagão no bolso, já que muitas empresas não puderam funcionar sem energia elétrica.

“O apagão traz transtornos econômicos porque a indústria para e o comércio não tem como vender. E, diante da geração de riqueza da atividade do comércio alagoano, estimada em cerca de R$ 30 bilhões anuais, uma paralisação de 3h representa, em média, um prejuízo de R$ 10.750.000”, diz o assessor econômico da Fecomércio, Felippe Rocha.

Além desse valor, o assessor econômico disse ainda que os empresários poderão desembolsar mais dinheiro para sanar os prejuízos.

“Em situações como essa, além da dificuldade ou até mesmo impossibilidade nas vendas, o comércio e a indústria podem ter que arcar com prejuízos decorrentes da queima de máquinas e equipamentos, sem falar no custo da hora paga e não trabalhada pelo colaborador, que acaba sendo dispensado antes do final do expediente por questões de segurança”, observa o economista.

Fonte: G1/AL