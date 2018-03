Curso sobre qualidade de vida no trabalho é realizado na Escola de Governo

A Escola de governo da Procuradoria Geral do Município (PGM) realizou um curso para os funcionários públicos de Penedo, sobre qualidade de vida no trabalho, com a especialista no tema Ariana Bezerra, na última terça-feira (20). O curso que foi realizado ao longo de todo dia, teve como principal objetivo, mostrar ao público presente os benefícios da mudança de comportamento das pessoas em relação ao trabalho, adotando atitudes que diminuem o estresse e aumentam a sensação de bem-estar, durante as atividades cotidianas ao qual os trabalhadores tem que desempenhar.

A especialista abordou entre outros assuntos, os principais problemas causados pelo excesso de estresse ou assedio moral, como doenças incapacitantes ao trabalho como cardiopatias e problemas psiquiátricos diversos a exemplo de: Depressão, Síndrome do Pânico, entre outros.

“A maneira como se trabalha ou como o ambiente de trabalho está organizado, podem contribuir para o aparecimento de estresse no trabalho. Trabalhos em ambientes com altas demandas, podem acarretar sérios impactos negativos a curto e longo prazo. O ambiente de trabalho, não pode ser insalubre, sendo necessário trabalhar em harmonia”, afirmou Ariana Bezerra

Para Ariana Bezerra, o trabalho desempenhado de forma harmoniosa trás benéficos, para os funcionários, a equipe envolvida e também para os contratantes, já que leva a um melhor desempenho das funções. Dessa forma, esse se tornou um ponto de extrema importância para a melhoria do desempenho dos funcionários, tanto no setor publico quanto privado.

Com isso, as medidas preventivas para evitar o estresse no trabalho, seriam a adoção de um sistema que equacione as demandas e o número de funcionários disponíveis, somando também as habilidades e qualificações dos empregados, como também o apoio dos chefes e colegas. Porém é importante estar atendo as demandas do trabalho e a capacidade de controle sobre o próprio trabalho.



Fonte: Assessoria