Programa inovador de ensino médico é lançado em Penedo

Aconteceu dia 19 do corrente na cidade de Penedo (AL), o evento de lançamento do PGSUS – Programa de Pós-Graduação Médica no Âmbito do SUS, um programa inovador baseado na Lei 13.243/16, também conhecida como o Novo Marco Legal da Inovação, que cria novas regras e mecanismos para integrar instituições científicas e tecnológicas e incentiva investimentos em pesquisa.

O Município de Penedo é o primeiro no Brasil a implantar um programa de Inovação na área de saúde dessa magnitude, o que transformará a cidade em um “Ecossistema de Inovação”, conforme Decreto Presidencial 9.283 assinado no dia 07 de fevereiro do corrente ano pelo Presidente Michel Temer.

Durante o evento o Prefeito Marcius Beltrão falou dos benefícios do PGSUS para os Penedenses, como o aperfeiçoamento do conhecimento dos médicos e a consequente melhoria no atendimento prestado aos cidadãos.

Para que a implantação do Programa de Inovação pudesse ocorrer, o Município de Penedo precisou se ajustar à nova Legislação, o que foi feito por meio de Decreto – conforme determina a Lei e tramitação de projetos junto a Câmara Municipal.

O CEO do PGSUS Carlos Henrique dos Santos Pereira pontuou em seu pronunciamento a ousadia do Prefeito Marcius Beltrão em implantar um Programa tão abrangente como este, que prevê em conjunto com a Pós-Graduação no Âmbito do SUS, a atração de investimentos para a área de saúde, turismo científico e tecnologia, com aporte de investidores nacionais e internacionais.

Uma mostra do complexo tecnológico empregado no Programa de Pós-Graduação Médica no Âmbito do SUS foi a presença do Ministro da Secretária de Governo da Presidência da República – Carlos Marun, via projeção holográfica. Em seu pronunciamento o Ministro elogiou o Município de Penedo, que passa a ser o primeiro “Ecossistema de Inovação” do Brasil, além de discursar sobre a importância deste feito para Penedo e Alagoas, destacou que Penedo representa um “belíssimo exemplo para o Brasil”.

Estiveram presentes no evento também, Professores Doutores de renome nacional:

Professor Doutor Agostinho Ascenção – Decano e Professor Titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; Professor Doutor João Côrtes Pró-Reitor de Ciências da Saúde da Universidade de Vassouras e Doutor em Biologia Molecular e Celular pela FIOCRUZ; Professor Doutor Daniel Soranz – Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro até 2016 e Doutor em Saúde Pública; Professora Doutora Lydia Masako Ferreira – Professora Titular do Departamento de Cirurgia da UNIFESP com Pós-Doutorado na Universidade da Califórnia; Doutor Ricardo Ribeiro – Doutor em medicina (radiologia) pela UFRJ e Presidente do Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, Professor Doutor Rossano Fiorelli – Membro Titular da Academia Nacional de Medicina, Professor Titular Chefe do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada e Coordenador de Pós-Graduação em Medicina da UNIRIO.

Os Professores Doutores presentes, responsáveis também pelo Projeto Acadêmico do PGSUS, sintetizaram os princípios norteadores do Programa e salientaram que mais que ampliar o conhecimento dos médicos, o Programa busca a construção de uma relação mais humana entre medico e paciente.

Na sequência o CEO do PGSUS Carlos Henrique realizou uma vídeo conferência com Mr. Allan Weinstein, Presidente do Miami Anatomical Research Center – M.A.R.C, que confirmou o interesse do Instituto em estabelecer uma unidade do mesmo modelo na cidade de Penedo. Direto de Miami também falou o Professor Doutor Antonio Marttos – Diretor de Telemedicina do Trauma no Ryder Trauma Center, em Miami, que falou da atuação conjunta entre centros avançados de medicina e regiões distantes, na solução dos casos entre o primeiro atendimento até a chegada ao hospital.

Os presentes, dentre eles médicos, representantes da classe, autoridades e população em geral, tiveram a oportunidade de assistir uma demonstração das aulas que serão ministradas no curso de Urgência e Emergência, apresentada pelo Professor Doutor Rossano Fiorelli e do curso de Medicina de Família e Comunidade, apresentada pelo Professor Doutor Daniel Soranz.

As inscrições para o processo seletivo da 1ª turma estão abertas até o dia 30 deste mês. Os cursos são compostos por 12 módulos, com duração de três meses cada um, totalizando, ao final, 36 meses de aprendizado. Novos processos seletivos podem ser abertos, sempre respeitando o calendário letivo das Instituições de Ensino que compõe a Rede de Inovação do PGSUS.

Fonte: Assessoria