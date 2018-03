Undime realiza I Seminário sobre alfabetização, no Theatro Sete de setembro em Penedo

A Undime- União dos dirigentes municipais de educação realizou durante a última quarta-feira (21), seu primeiro seminário sobre alfabetização, Letras são asas, com o tema: “Construindo uma politica de alfabetização, toda criança alfabetizada”. O evento contou com a presença do Presidente da Undime Marcelo Beltrão, Secretária municipal de educação de Penedo, Cyntia Alves, coordenadores da Semed, secretários de educação dos municípios alagoanos, professores, funcionários públicos, entre outros.

Inicialmente foram chamados ao palco, os professores homenageados pelo premio Professores do Brasil, nas categorias redes municipais e estadual, ao qual receberam o premeio das mãos do presidente da Undime Marcelo Beltrão e da Secretária Municipal de Educação Cyntia Alves.

A secretária municipal de educação Cyntia Alves agradeceu a todos pela presença e disse que Penedo está trabalhando constantemente, na melhoria dos índices de alfabetização no município e que os resultados já podem ser visualizados.

O Presidente da Undime Marcelo Beltrão fez uma apresentação para os presentes, ao qual exibiu uma reportagem do Jornal Bom dia Brasil, que mostra dados referentes à alfabetização nos municípios alagoanos. Em seguida falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para rever o quadro atual, destacando a importância da alfabetização em todo o processo educacional, fundamental para que as crianças possam avançar para etapas posteriores. Sendo que na avaliação nacional de alfabetização 2018, os municípios alagoanos já deverão apresentar um resultado positivo.

“As crianças precisam dominar a leitura na idade certa e também realizar as quatro operações matemáticas, pois muitas ficam retidas no terceiro ano fundamental, devendo essa realidade ser transformada. A educação é o fator principal no alcance do mercado de trabalho e a repetência faz com que muitos jovens não cheguem a ensino médio, prejudicando sua vida profissional”, destacou Marcelo Beltrão.

Posteriormente foi a vez dos secretários municipais dos municípios de Coruripe, Jequiá da Praia, Teotônio Vilela, São José da Lage e Maceió apresentarem o Painel: “Estrategias, para elevação da alfabetização dos alunos”, tendo em vista que esses municípios foram referência, na melhoria dos índices de alfabetização em Alagoas. Finalizado o Seminário ocorreu uma palestra sobre a base nacional curricular comum, um dos temas fundamentais, na melhoria do ensino em todo Brasil.

