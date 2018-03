Idoso morre e mais três pessoas ficam gravemente feridas em acidente na AL 220

Data: 23/03/2018



Um idoso morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (23) envolvendo um carro de passeio e um micro-ônibus, no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. A vítima fatal foi identificada como Luiz Bezerra da Silva, de 60 anos. Já as outras tiveram os nomes divulgados como Genilson Dias da Silva, Rosevaldo de Oliveira Laurentino e Maria Cícera dos Santos Amorim.

De acordo com testemunhas, o acidente foi registrado no Sítio Bom Jardim, na AL 220. O motorista do carro de passeio – um Chevrolet Prisma de placa NMK-8375 – tentou realizar uma ultrapassagem quando bateu de frente com o micro-ônibus de placa OHK-6596 e que transportava passageiros de Arapiraca com direção a Maceió. Apesar dos relatos, apenas a perícia irá determinar a responsabilidade pelo acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas ao local para realizar o socorro dos feridos gravemente e prestar assistência a algumas pessoas que tiveram leves escoriações. Os feridos foram encaminhados à Unidade de Emergência do Agreste (UEA) e seus estados médicos ainda não foram divulgados.

com Já é Notícia