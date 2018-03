MP-AL denuncia cabo da Polícia Militar acusado de matar a esposa

Data: 23/03/2018

O Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio da 49ª Promotoria de Justiça da Capital, denunciou o cabo da Polícia Militar de Alagoas, Ivan Augusto dos Santos Júnior, acusado de matar a tiros a esposa Expedita da Silva.

O crime aconteceu no dia 19 de janeiro. Expedita da Silva levou sete tiros e foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde faleceu dias depois. No dia 26 do mesmo mês, a polícia decretou a prisão preventiva do acusado que foi encaminhado ao Presídio Militar.

Na última quarta-feira (21), após as investigações, o suspeito foi indiciado pela Polícia Civil por feminicídio.

De acordo com o Ministério Público, Ivan Augusto foi denunciado com base na Constituição Federal, artigo 129,I, do Código de Processo Penal, e pelo artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de ser do sexo feminino e também no § 7º, inciso III, na presença de uma criança.

Conforme a denúncia, o crime foi passional, é hediondo, e a autoria está comprovada mediante depoimentos de familiares, outras testemunhas, e da confissão do próprio denunciando.

“O cabo Ivan cometeu o crime de forma consciente, voluntária e com animus de matar, ceifou a vida da esposa com vários disparos. Inclusive cometendo a barbárie na frente da filha de apenas 13 anos de idade”, declarou o promotor de justiça José Antônio Malta Marques.

O Ministério Público requer que o denunciando seja citado para apresentar defesa e, em seguida, seja interrogado.

Fonte: G1/AL