Previsão aponta possibilidades de chuvas no fim de semana em Alagoas

Data: 23/03/2018

A previsão do tempo aponta chuvas moderadas para este fim de semana em todas as regiões de Alagoas. A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) estima algumas pancadas mais intensas ao longo do dia. O meteorologista Vinícius Pinho explica a causa de possíveis chuvas em Alagoas. “Há um fenômeno chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis que está localizado próximo à costa leste do Nordeste e por isso pode chover de forma mais intensa até segunda-feira (26)”.

Para este sábado (24), o tempo deve ser fechado com chuvas durante todo o dia em todas as regiões de Alagoas com a possibilidade de algumas pancadas mais fortes a qualquer hora do dia. As temperaturas tendem a cair devido ao tempo chuvoso.

No domingo (25), a previsão permanece de chuva ao longo com dia com possibilidade de pancadas intensas e temperaturas baixas.

A previsão do tempo também pode ser acessada no www.semarh.al.gov.br, bem como no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível nas plataformas android e iOs.

Fonte: Agência Alagoas