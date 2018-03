CSA confirma vitória na última bola e está nas finais do Campeonato Alagoano

Data: 24/03/2018

O CSA é o primeiro finalista do Campeonato Alagoano. Em um jogo emocionante, decidido apenas nos acréscimos, o CSA conseguiu a vitória por 2 a 1. O gol da classificação azulina surgiu apenas aos 51 minutos, quando após um escanteio Boquita chutou de fora da área, a bola desviou na defesa alvinegra e entrou.

A bola no fundo da rede causou distintas reações no Rei Pelé. No lado azulino, alegria, lágrimas e muita comemoração. No lado alvinegro, lágrimas, decepção e frustração.

Os gols da partida só vieram no 2º tempo. Aos 27 minutos o CSA abriu o marcador com um gol contra do zagueiro Caique. Já aos 48 minutos, Jean Carlos empatou o jogo, mas Boquita deu a vitória ao CSA aos 51 minutos.

Com o resultado, o CSA confirmou sua presença na decisão do título, além de garantir participação na Copa do Brasil. Já o ASA disputará o terceiro e quarto lugares em busca de uma vaga na Copa do Brasil.

Fonte: Gazetaweb