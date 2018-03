Programa Penedo Avança é realizado no Povoado Ponta Mofina com diversas ações

O Programa Penedo Avança é realizado periodicamente nas zonas rural e urbana de forma alternada, buscando ampliar a oferta de serviços à população. Dessa forma o programa chegou ao Povoado Ponta Mofina, quando foi realizado na última sexta-feira (20), na Escola Municipal Maria da Gloria Pimenteira, recentemente reformada e entregue a população pelo Prefeito Marcius Beltrão. Estiveram presentes, secretários municipais das pastas envolvidas, a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social, Maria Izabel Bezerra Ernesto Cabral, o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, entre outras autoridades.

O programa busca facilitar o acesso da população, aos serviços prestados pelo poder público. As Secretarias durante as edições do programa levam diversos serviços aos cidadãos penedenses. Os principais serviços prestados a população durante o Penedo Avança na Ponta Mofina foram: Atualização do cadastro único, carteira do idoso, orientações jurídicas, plantão social, inscrição no Id jovem, entrega de cestas nutricionais do programa gestantes e nutrizes, corte de cabelo e maquiagem, realizados pela Semthas; atendimentos, consultas médicas, testes rápidos, aferição da pressão arterial, medição de glicemia e palestra sobre saúde bucal, com a odontóloga, serviços esses ofertados pela Secretaria de Saúde.

Além disso também ocorreu a participação da Secretaria de Agricultura, onde foi possível realizar solicitação de hora maquina e visita técnica, quando na ocasião também foram dadas orientação aos agricultores. Também houve a participação da artista poderosa e da Capoeira Mandingueiro, atrações da Secretária Municipal de Cultura e a presença do Conselho Tutelar de Penedo.

Durante o Penedo Avança também ocorreu as novas entregas de cestas nutricionais, sendo a vez das para as Gestantes e Nutrizes do povoado Ponta Mofina, quando foram realizados 6 novos cadastros e entregues 80 cestas nutricionais.

As gestantes presentes receberam orientações para o pré-natal e puericultura, além de ensinamentos sobre saúde bucal, com a odontóloga presente, quando foi ensinado para todas, a maneira correta da escovação e aplicação de flúor. Ao final todas ganham kits bucal, além da entrega das cestas, que é condicionada ao cumprimento do acompanhamento necessário na saúde.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social, Maria Izabel Bezerra Ernesto Cabral agradeceu a todos os presentes e falou da importância da realização do Penedo Avança, um programa que faz parte do calendário de ações das secretarias municipais e que tem levado para a população diversos benefícios, sendo esse um compromisso da gestão, na adoção de politicas públicas, para o atendimento a população.

