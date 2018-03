Semana Santa é aberta com a missa de Domingo de Ramos na Catedral Diocesana de Penedo

Data: 25/03/2018

Neste domingo, 25, foi aberta a Semana Santa pela paróquia de Nossa Senhora do Rosário, de Penedo, com a missa de “Ramos”.

O pároco da Diocese, Padre Jackson Nascimento, foi o celebrante da missa das crianças deste domingo, 25, na Catedral Diocesana.

Centenas de pessoas compareceram a celebração eucarística que foi marcada pelo entusiasmo e devoção dos fiéis a todo o momento. Padre Jackson, através de seus conhecimentos, passou para todos os presentes o verdadeiro sentido da Semana Santa, no qual devemos respeitar e orar por Deus e por todos nós.

A programação da Semana Santa segue no transcorrer da semana.

Segunda-feira, 26, às 18 horas – Via Sacra com os homens;

Terça-feira, 27, às 18 horas – Via Sacra com as mulheres;

Quarta-feira, 28, às 09 horas – Missa dos enfermos na Igreja do Rosário; Às 18h missa e procissão do Encontro;

Quinta-feira, 29, às 09 horas – Missa dos Olhos e às 19 horas – Tríduo Pascal (Lava Pés) na Catedral.

Sexta-feira, 30, às 19 horas – Missa da Paixão de Cristo em seguida procissão do Senhor Morto.

Sábado, 31, às 20h – Vigília Pascal (Sábado da Aleluia) em seguida procissão;

Domingo, 1º, às 19h – Missa de Ressurreição;



por Redação