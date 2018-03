CRB x CSA decidem o alagoano de 2018

Data: 26/03/2018

O CRB é o segundo finalista do Campeonato Alagoano. Com dois gols de Neto Baiano, o Galo venceu o Coruripe, neste domingo (25), por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual e carimbou a vaga para a grande decisão pela sétima vez consecutiva.

Por ter ganho a primeira partida, por 2 a 1, o time regatiano podia perder por até um gol de diferença. Porém, fez muito mais, ampliou a vantagem e, no agregado, deu 4 a 1 para o Alvirrubro. Na final, o CRB vai encarar o seu maior rival, o CSA – que se classificou nesse sábado, ao bater o ASA por 2 a 1 num jogo emocionante até os 52 minutos do segundo tempo. Isto porque quando todos esperavam que o CSA iria vencer por 1×0 até os 50 minutos, quando o alvi-negro empatou e assegurava a vaga para final do estadual. Porém,o juiz deu mais um minuto de acréscimo e foi aí que aconteceu o que ninguém esperava num contra-ataque rápido e com a bola de escanteio o azulão no último lance do jogo de fora da área fez o segundo jogo da partida e de forma emocionante e sensacional, e garantiu a sua vaga para a final da competição. Coisas do futebol.