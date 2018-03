Fluminense faz 3 a 0 no Botafogo e conquista a Taça Rio

Data: 25/03/2018

O Fluminense conquistou neste domingo a Taça Rio ao vencer por 3 a 0 o Botafogo, no Maracanã. Com o título do segundo turno, os tricolores garantiram a vantagem de poder atuar pelo empate nas semifinais do Campeonato Carioca.

O Fluminense foi mais organizado durante os 90 minutos e abriu o placar com Pedro, no primeiro tempo. O Botafogo teve seu melhor momento na etapa inicial quando desperdiçou algumas boas chances de empatar o clássico. No segundo tempo, os tricolores chegaram ao segundo gol com Marcos Júnior. Já nos acréscimos, Jadson decretou o titulo para a equipe das Laranjeiras.

Nas semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense encara o Vasco, na quinta-feira, no Maracanã. Já o Botafogo terá pela frente o Flamengo, na quarta-feira, com a necessidade da vitória para chegar à decisão do Estadual.

Fonte: Globoesporte