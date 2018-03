Ministério Público de Alagoas lança edital de concurso público

Data: 26/03/2018

Ministério Público de Alagoas (MP-AL) publicou na edição desta segunda-feira (26) do Diário Oficial do Estado (DOE) o edital do concurso público do órgão. No total, serão ofertadas 15 vagas para os cargos de Analista e Técnico do MP.

As inscrições para o concurso serão abertas a partir do dia 2 de abril e seguem até o dia 23 de maio de 2018.

O salário para Analista é de R$ 4.492,01 com carga horária de 40 horas semanais. Para os cargos de técnico o salário é de R$ 2.576,29 para uma jornada de 40 horas semanais.

Os cargos de Analistas estão distribuídos nas áreas de Administrador de Rede, Comunicação Social, Área Jurídica, Desenvolvimento de Sistemas, Administração/Gestão Pública, Assistente Social, Administrador de Banco de dados, Auditor do MP, Contador do MP, Engenheiro Civil, Psicólogo, Biblioteconomista.

O concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas serão realizadas na cidade de Maceió, com data prevista para 8 de julho de 2018. Para os cargos de Analista, as provas serão realizadas das 8h às 12h. Já para os cargos de técnico, as provas acontecerão das 14h às 18h.

As provas objetivas para os cargos de Nível Superior e Médio serão compostas por 80 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com cinco opções e apenas uma resposta correta. Cada questão vale 1 ponto.

Fonte: G1/AL