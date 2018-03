Programa Mistura Total cai no gosto da comunidade penedense

Data: 25/03/2018

Há pouco mais de duas semanas no ar, o Programa Mistura Total, que tem na apresentação a dupla Valdi Fernando e Walberth Lima, já caiu no gosto da comunidade de Penedo e região. O programa que vai ao ar todos os sábados das 10 às 12 horas na Rádio Francês FM (106,3), vem movimentando as manhãs da cidade com muita informação, interatividade e entretenimento.

Durante o programa algumas matérias locais são vinculadas para deixar os ouvintes antenados do que aconteceu e do que foi destaque em Penedo e região através do site OparaNews, o portal de notícias da família penedense.

Além das noticias, o programa também toca as lindas canções que marcaram época nos anos 80 e 90 da Jovem Guarda. Os ouvintes participam ao vivo através do telefone ou pelo WhatsApp interagindo pedindo música e participando das promoções.

Na parte final do programa o Papo Esportivo entra em ação destacando tudo sobre o que está acontecendo no mundo esportivo, em Alagoas, no Brasil e no Mundo.

Para participar é só entrar em contato pelos telefones: 3551 3074 / 2168 (Rádio). Ou pelo WhatsApp através do número: 9 9974-0704 (Valdi Fernando).

por Redação