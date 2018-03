Ronaldo Lopes toma posse como Prefeito em exercício de Penedo

Data: 26/03/2018

Em virtude da viagem ao exterior do Prefeito Marcius Beltrão para o cumprir agenda de trabalho, o vice-prefeito de Penedo Ronaldo Lopes tomou posse na manhã dessa segunda-feira (26), como Prefeito em exercício do município, com a presença de vereadores, secretários municipais, funcionários públicos, imprensa local, entre outras autoridades.

Ronaldo Lopes irá comandar o Poder executivo municipal pelos próximos 15 dias, período em que o Prefeito estará ausente do cargo, quando assinará na cidade de Coimbra em Portugal, um acordo de cooperação técnica para o PGSUS, entre outros locais locais visitados pelo Prefeito.

A solenidade de posse foi realizada na Sede da Prefeitura de Penedo, com a presença dos representantes do Poder Legislativo Municipal. Na oportunidade o Prefeito em exercício Ronaldo Lopes proferiu o juramento de posse, quando prometeu cumprir a constituição do Brasil, de Alagoas e a lei organiza do município, sendo em seguida empossado, pelo presidente do legislativo Antônio de Figueiredo Barbosa Junior.

O Prefeito em Exercício, Ronaldo Lopes, afirmou que no período em que estará à frente do cargo, dará continuidade aos projetos e ações desenvolvidos pelo governo municipal. Também anunciou medidas que serão tomadas nos próximos dias, em prévio acordo com o Prefeito Marcius Beltrão, como a construção da Praça de São Benedito no Centro histórico, com recursos próprios, entre outras obras que seguirão o mesmo padrão e o início da coleta seletiva de lixo em Penedo.

“Tenho participado dos trabalhos do executivo em questões estruturantes e obras, durante o nosso mandato. Irei responder por qualquer ação necessária, para dar continuidade ao governo. Porém não será tomada nenhuma medida diferente disso”, destacou o Prefeito em exercício.

Fonte: Assessoria