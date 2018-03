Semthas divulga datas de entrega das cestas nutricionais para gestantes e nutrizes da zona urbana

Data: 26/03/2018

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS divulgou nessa segunda-feira (26), as datas de entrega das cestas nutricionais, para gestantes e nutrizes da zona urbana de Penedo. As entregas ocorrerão na sede da secretaria, às 14h, nos dias 02 e 03 para gestantes e nutrizes, respectivamente.

A Semthas também informou os documentos necessários para as entregas das cestas nutricionais, sendo esses: GESTANTES: Xerox do Cartão ou Caderneta de Gestante da parte de identificação e do pré-natal, onde constam as anotações da enfermeira ou médico do Posto; NUTRIZES: Xerox do Cartão ou Caderneta de Vacina e do Teste do Pezinho do bebê. As beneficiarias que não tiverem o resultado, podem levar o comprovante de realização do referido exame.

Todas as beneficiárias, deverão levar: Cartão do programa; identidade e originais do cartão de gestante e de vacina. Os Cartões de Gestantes e Nutrizes precisam estar atualizados, com informações de acompanhamento da equipe de saúde, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

De acordo com o comunicado emitido pela Semthas, é uma condicionalidade do Programa a participação nos grupos e encontros nos Postos de Saúde. Dessa forma a gestante que faltou aos encontros, no mês de entrega não irá receber a cesta sem a devida justificativa da falta, o que deverá ser feito por meio de Declaração ou atestado do profissional da saúde.

