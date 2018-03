Governo dá início à obra de implantação do viaduto da PRF

Data: 27/03/2018

Um dos projetos de mobilidade urbana mais importantes da capital começa a ganhar forma na parte alta de Maceió: o viaduto da Polícia Rodoviária Federal. Com a conclusão das atividades preliminares de implantação, a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (Setrand), responsável pela execução da obra, deu início nesta segunda-feira (26) aos serviços de construção do viaduto com a realização das etapas introdutórias de infraestrutura e superestrutura.

Neste primeiro momento, a equipe trabalha paralelamente no desenvolvimento de duas frentes de serviço. Na rotatória da antiga PRF, estão sendo realizadas as atividades de fundação do viaduto por meio da construção dos tubulões – estruturas que irão garantir a sustentação do equipamento. Já na área do canteiro de obras, acontece a execução das vigas pré-moldadas, que fazem parte da etapa da supraestrutura do viaduto.

Por serem produzidas em uma área diferente do local de utilização definitiva, a concepção pré-moldada das vigas propõe justamente a redução de possíveis transtornos na região. Da mesma forma, todas as fases da obra foram projetadas a fim de causar o mínimo de alteração no trânsito, como explica o secretário executivo de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Alcides Tenório.

“Cada estágio de obra exige uma organização diferente, mas nesta etapa estamos com duas frentes de trabalho simultâneas e que acontecem sem qualquer intervenção no tráfego. Claro que, ao longo da execução da obra, serão necessárias algumas mudanças. Para as etapas seguintes, por exemplo, será implantando um desvio na região da rotatória da PRF dentro dos próximos 15 dias, mas tudo será previamente comunicado à população”, ressalta o secretário executivo.

Até a conclusão da implantação do viaduto, que tem prazo técnico previsto para os próximos 12 meses, os serviços serão realizados em quatro etapas distintas. Elas poderão acontecer de forma simultânea e paralela e consistem na execução dos tubulões, construção dos pilares, desenvolvimento das vigas e aplicação das lajes, que completa o último estágio da obra.

Entenda como irá funcionar

A implantação do viaduto da PRF é um dos projetos mais estratégicos de alternativa viária em Maceió. Localizado em um dos pontos de maior volume de circulação de veículos da capital, no entroncamento das rodovias federais BR-316 e BR-104, o equipamento urbano chega com a proposta de otimizar a demanda de movimentos de tráfego da parte alta da cidade.

Para isso, serão adotadas alternativas em desnível para aliviar os doze movimentos de tráfego presentes hoje na região. Como a solução em nível não estava mais suportando o fluxo de veículos, serão incorporados novos caminhos na modalidade de passagem elevada, por meio da construção do viaduto, assim como na subterrânea com a execução de trincheiras.

Fonte: Agência Alagoas