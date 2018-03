Obra de requalificação do largo de São Gonçalo será inaugurada no próximo dia 19

Data: 27/03/2018

A Prefeitura de Penedo e o IPHAN- Instituto do patrimônio, histórico e artístico nacional, responsáveis pela obra de requalificação do Largo de são Gonçalo, emitiram na última segunda-feira (26), um comunicado informando a população penedense, que nos dias 27 e 28 de março, serão realizados os desligamentos da rede elétrica, nas ruas do centro histórico de Penedo, beneficiadas pela obra, para a ligação da nova rede subterrânea.

A ruas onde ocorrerá o desligamento são as seguintes : Rua São Miguel; Travessa Batista Acioly; Rua Joaquim Nabuco; Avenida Floriano Peixoto; Travessa Gomes de Assunção; Rua 07 de Setembro; Avenida Duque de Caxias e – Rua Dâmaso do Monte.

Também foi informado que a obra de requalificação urbanística, do Largo de São de São Gonçalo será inaugurada no dia 19 de abril.

Outra informação refere-se à retirada dos postes com a recomposição de piso, meio fio e conclusão da subestação, o que ocorrerá a partir do dia 02 de abril. Já nos dias 16, 17 e 18 do mesmo mês, serão fixados os mobiliários urbanos e paisagismo, concluindo assim a requalificação urbanística do Largo de São Gonçalo, obra essa que no total contou com um investimento aproximado de R$ 9 milhões.

Fonte: Assessoria