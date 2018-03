Concurso da Secretaria da Educação de Alagoas tem mais de 14 mil inscritos

Data: 28/03/2018

Mais de 14 mil pessoas se inscreveram para o concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) que acontece neste domingo (1º).

A informação foi coletada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do concurso, e pela Secretaria do Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag).

A prova objetiva contará com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Após a divulgação do resultado, acontecerá a avaliação de títulos.

Ao todo estão sendo ofertadas 850 vagas para professores de várias especialidades, com salário inicial de R$ 2.195,13 e jornada de 30 horas semanais. As vagas estão distribuídas em todas as coordenadorias de ensino do estado.

Fonte: G1/AL