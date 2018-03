Defensoria divulga resultado final da prova oral do concurso público

Data: 28/03/2018

O resultado final da prova oral do III Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Defensor Público de 1ª Classe do Estado de Alagoas foi divulgado na manhã desta quarta-feira (28) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Clique aqui para acessar o arquivo com a lista provisória dos nomes aprovados – página 118 a 122

No edital, a Defensoria convoca todos os aprovados para a avaliação de títulos e perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência.

O resultado foi divulgado com os nomes dos candidatos em ordem alfabética e notas finais nas disciplinas de Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Direito da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal, nota final no grupo I, nota final no grupo II e nota final na prova oral.

Os candidatos que se declararam com deficiência física deve comparecer no Colégio Intensivo, localizado na Rua Largo da Vitória, nº 215, Pajuçara, no dia 15 de abril às 9h.

Os demais aprovados para inscrição definitiva devem comparer de 16 a 20 de abril das 9h às 12h e das 14h às 18h para a entrega do requerimento de incrição e documentos necessários à inscrição definitivo no Colégio Intensivo, localizado na Rua Largo da Vitória, nº 215, Pajuçara.

O candidato que não entregar o requerimento de inscrição definitiva e os documentos necessários à inscrição definitiva na forma, no prazo e no local estipulados no edital, será eliminado do concurso.



Fonte: G1/AL