Programa das cestas nutricionais terá implantação do sistema de reconhecimento facial com recadastramento das gestantes e nutrizes

Data: 28/03/2018

Na manhã da última terça-feira (28), ocorreu na sede da AMA- Associação dos Municípios Alagoanos , em Maceió, uma oficina de alinhamento para gestores do Programa das Cestas Nutricionais para Gestantes e Nutrizes, com a participação da equipe da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – Semthas. Momento em que foi debatido a implantação do sistema de reconhecimento facial, para as beneficiárias do programa.

No encontro estiveram presentes representantes dos 102 Municípios alagoanos, onde o Município de Penedo foi destaque pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, na entrega de cestas nutricionais.

A implantação do sistema de reconhecimento facial, trará diversas melhorias na entrega das cestas e na identificação das gestantes e nutrizes beneficiarias do programa.

De acordo com a Coordenadora do Programa das Cestas nutricionais em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, o equipamento será instalado a partir do mês de abril, no Município de Penedo, sendo necessário que todas as beneficiárias sejam cadastradas. A partir de então será gerado um código individual, para cada beneficiária, no qual o mesmo será utilizado em todas as entregas das cestas.

“Foi reforçado no encontro, os critérios de condicionalidades para o recebimento do benefício, onde a gestante precisa está em dia com o pré-natal e a nutriz com o puericultura, mantendo o cartão de Vacina atualizado e realizado o teste do pezinho no bebê”, explicou

Fonte: Assessoria