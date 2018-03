Promotora de Justiça decide aprofundar investigações sobre acidente com ônibus de estudantes em São Sebastião

Data: 28/03/2018

A promotora de Justiça de São Sebastião, Viviane Karla, decidiu instaurar, por conta própria, procedimento de investigação criminal para perscrutar detalhes em relação ao acidente envolvendo dois ônibus escolares, ocorrido em março do ano passado, numa via de acesso àquele município, onde cinco estudantes morreram e outros 45 ficaram feridos. Em agosto, o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) devolveu o inquérito ao delegado Renivaldo Batista solicitando novas diligências, no entanto, apesar de ele remeter nova documentação, a promotora não entendeu como satisfatória.

“Há muitas informações soltas e tenho colhido novos relatos que nos levam a outras análises. A conclusão do inquérito contradiz as declarações das testemunhas e o Ministério Público não se deu por satisfeito. Queremos investigar mais, ouvir mais pessoas, comparar depoimentos. Posso garantira que novidades surgirão e devem nos levar à conclusão definitiva do caso”, afirma Viviane Karla.

No contexto, um dos pontos que ainda desperta curiosidade e requer mais apuração, segundo a promotora Viviane Karla, diz respeito a existência de uma retroescavadeira que estava entre o acostamento e a via, sem sinalização, na hora da colisão e, seria, possivelmente, a causadora da tragédia. Visto que um dos motoristas, conforme testemunhas, ao se deparar com a máquina, foi obrigado a desviar o ônibus para a contramão quando se chocou frontalmente com o outro transporte escolar.

A promotora já fez várias solicitações visando a celeridade do caso, mas como já faz um ano resolveu tomar iniciativa e tentar solucionar.

Acidente

Na noite de 30 de março de 2017, dois ônibus com estudantes universitários residentes nas cidades de Junqueiro e Teotônio Vilela colidiram, frontalmente, num perímetro pertencente ao município de São Sebastião.

A tragédia vitimou fatalmente cinco pessoas e deixou mais 45 feridas. Os estudantes retornavam da capital, para onde viajavam todos os dias às faculdades.

Fonte: Ascom MPE