CRB vence o Treze-PB e está classificado na Copa do Nordeste: 2×1

Data: 29/03/2018

Praticamente classificado e com uma equipe alternativa iniciando o jogo, pois, alguns titulares ficaram no banco, o CRB enfrentou o Treze-PB, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Nordeste, venceu por 2 a 1 e garantiu sua vaga na próxima fase da competição.

O Galo começou com os reservas porque o elenco está com a mente voltada para o clássico de domingo, contra o CSA, pelo jogo de ida da final do Alagoano.

O Galo só precisava de um empate nesta noite para avançar de fase. E com a vitória, passou a 11 pontos, confirmando a vice-liderança, enquanto o Treze-PB, com quatro, está eliminado.

O líder do Grupo A é o Santa Cruz, que venceu o Confiança (3º lugar, com 5 pontos), também nessa quarta, por 4 a 1, e encerrou a fase de classificação com 12 pontos.

A partida foi disputada no Estádio Rei Pelé e os gols foram de Edson Ratinho e Flávio Boaventura (CRB), com Tibério descontando para o Treze. Nas quartas de final, o Galo praiano vai encarar Santa Cruz, Vitória, Botafogo-PB ou Ceará.

Fonte: Gazetaweb