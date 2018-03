Mudanças de Carpegiani não dão certo e custam a queda no Carioca

Data: 29/03/2018

Paulo César Carpegiani fez mudanças para a partida contra o Botafogo. As apostas, que ainda não haviam sido testadas em jogos na temporada, não deram o resultado esperado e resultaram na eliminação do Fla no Carioca. O técnico justificou, mas admitiu que os testes no jogo decisivo não deram certo.

– Perdemos o primeiro jogo com a equipe titular, um pouco diferente da que vinha atuando porque eu achava que era necessário ter um comportamento mais ajustado no meio. As coisas não fluíram como nós pretendíamos. Tudo o que aconteceu dentro de campo é responsabilidade minha – disse o treinador.

Na escalação inicial para o clássico no Maracanã, as novidades foram Everton improvisado na lateral-esquerda, Pará de volta ao lado direito e Willian Arão substituindo Éverton Ribeiro na linha de quatro meio-campistas do Flamengo.

O principal problema foi na esquerda, com Everton. O camisa 22, talvez o jogador mais regular e dos menos contestados pela torcida ao lado de Lucas Paquetá, foi recuado e sofreu com os avanços de Marcinho e Renatinho. Foi assim que surgiu o gol da vitória do Botafogo, com o lateral adversário indo à linha de fundo e cruzando na medida para Luiz Fernando marcar o gol.

No entanto, para Carpegiani, a improvisação de Everton não foi responsável pelos problemas defensivos, e sim a marcação na intermediária do campo.

– O improviso contra o Fluminense resultou em gol ali. O gol foi por conta do mau funcionamento do meio-campo. Então, a marcação no meio não foi bem. O Botafogo nas poucas vezes que foi ao ataque, foi perigoso. Com o Renê poderia ter sofrido o gol assim mesmo – analisou o treinador após a derrota.

Fonte: Terra