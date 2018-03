Polícia Civil prende homem em Porto Real do Colégio

Data: 29/03/2018

Policiais civis da delegacia de Porto Real do Colégio, coordenados pelo delegado Rômulo Santana Andrade, prenderam nesta quinta-feira (29), Hondnney Fabrício Silva Feitosa, 26 anos, acusado de ameaça e lesão corporal, com base na Lei da Maria da Penha.

Hondnney Fabrício foi preso na casa, localizada no conjunto Nossa Senhora do Socorro, em cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela juíza Fabíola Melo Feijão, da comarca de Porto Real do Colégio. Ele estava descumprindo as medidas cautelares impostas pela Justiça.

A vítima do crime, Tânia Bizerra Alves, 32 anos, tem uma filha de 06 anos com o acusado, que também foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia para a menor.

“Desde quando recepcionamos os dois mandados de prisão fizemos levantamentos e várias diligências que resultaram na prisão de hoje, trabalhamos durante uma semana e conseguimos localiza-lo e agora está à disposição da Justiça”, declarou Rômulo Andrade.

O delegado esclareceu ainda que na semana anterior a Polícia Civil conseguiu tirar de circulação duas armas de fogo no Povoado Pau da Faceira, zona rural do município, em consequência do trabalho de investigação, com pedido de mandado de busca também emitido pela magistrada.

Fonte: Ascom PC/AL