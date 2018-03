Prefeito de Penedo se reúne em Portugal com o diretor do instituto de pesquisa da Universidade de Coimbra

Data: 29/03/2018

Em Portugal, o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), se reuniu nesta quarta-feira, 28, com o diretor executivo do Instituto Pedro Nunes, Antônio Cunha. O encontro busca firmar Acordos de Cooperação e Transferência de Conhecimentos Científicos entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes e a Prefeitura de Penedo, com foco na ampliação da Rede de Atuação para qualificação de excelência do Programa de Pós-Graduação Médica no Âmbito do SUS (PGSUS).

O instituto privado pertence à Universidade de Coimbra e trabalha com o desenvolvimento e pesquisa de novas tecnologias, que buscam ampliar e facilitar o acesso da população à área médica. No ranking deste segmento, a instituição ocupa o quinto lugar no mundo.

“Estamos abertos a novas parcerias, até pela nossa aproximação cultural com o Brasil. Nós apoiamos questões sociais e voltadas à saúde. Desta forma, sempre estaremos disponíveis e abertos para conversar. Obrigado por ter nos visitado”, comentou o diretor executivo do Instituto Pedro Nunes, da Universidade de Coimbra, Antônio Cunha.

O gestor de Penedo lançou na última semana o Programa de Pós-Graduação Médica no Âmbito do SUS (PGSUS), uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, com o Núcleo de Inovação e Tecnologia Carlos Chagas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO).

“Estamos trabalhando para ampliar o nosso programa. Com essa visita, buscamos parceria na área de incubadoras tecnológicas. Atualmente, o Instituto Pedro Nunes desenvolve um ultrassom remoto, onde o médico poderá estar a quilômetros de distância e o paciente sendo examinado. O aparelho não exige a presença física do especialista, podendo o médico acompanhar tudo via conferência, celular e, ou tablet. Coimbra tem o maior hospital do público de País. Além de vários novos programas implantados na saúde, a partir de pesquisas da Universidade e do Instituto. São tecnologias neste norte que queremos desenvolver com o PGSUS”, justificou o prefeito sua segunda missão internacional.

A primeira missão ocorreu em 2017, quando esteve nos Estados Unidos com o presidente do Miami Anatomical Research Center (MARC), Mr. Allan Weinstein.

Assim como a missão internacional à Miami, a de Coimbra já é resultado da contrapartida prevista no contrato assinado entre a Prefeitura de Penedo e a Even Education & Technology, com vistas a transformação de Penedo na capital da inovação médica e consequentemente, no primeiro Ecossistema de Inovação do Brasil.

PGSUS Penedo

No dia 19 de abril foi lançada em Penedo uma qualificação na área de saúde, o Programa de Pós-Graduação Médica no Âmbito do SUS (PGSUS), uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, com o Núcleo de Inovação e Tecnologia Carlos Chagas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO).

A iniciativa trata-se de um programa transformador de inovação e qualificação nas áreas de Urgência e Emergência e, Saúde da Família e Comunidade. A cidade de Penedo será a primeira a implantar um programa desta magnitude, transformando-a na capital da inovação medica “Innovation Medical City”, com a participação de instituições públicas e privadas, especializadas em qualificação médica.

Coimbra: A Universidade e o Instituto

A Universidade de Coimbra foi criada em 1290 pelo Rei D. Dinis. A instituição é a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Europa, contando desde a sua fundação com uma Faculdade de Medicina.

Já o Instituto Pedro Nunes foi criado por iniciativa da Universidade de Coimbra em 1991. É uma instituição privada sem fins lucrativos, que visa promover a inovação e a transferência de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o meio científico e tecnológico e a classe produtiva.

Fonte: Assessoria