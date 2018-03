Alagoanos já podem conferir resultado de exame Encceja Nacional 2017

Data: 31/03/2018

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou na tarde desta quinta-feira (29) os resultados individuais dos participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2017 para o Ensino Fundamental. Para acessar o resultado, o candidato deve acessar o site www.enccejanacional.inep.gov.br e informar o seu CPF e senha cadastrada na inscrição.

Destinado aos jovens e adultos que querem obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, o Encceja alcançou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo país em 2017, sendo 301.583 para ensino fundamental. Em Alagoas, 20.780 pessoas se submeteram ao exame, cujas provas foram aplicadas nos municípios de Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia, Porto Calvo, Santana do Ipanema e União dos Palmares.

De acordo com a supervisora de Orientação e Vida Escolar da Seduc, Juliana Cahet, para solicitar o certificado de nível fundamental, o candidato deverá ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame e ter obtido pelo menos 100 pontos em cada uma das quatro áreas de conhecimento e 5 na redação.

Como proceder

Os alagoanos aprovados no exame já podem solicitar a emissão do certificado a partir de segunda-feira, dia 2 de abril. “Eles podem requerer o certificado tanto nas Gerências Regionais de Educação (Geres), localizadas no interior do Estado, como na Seduc, em Maceió, cujo atendimento acontece na sala 13 da Escola Estadual José Correia da Silva Titara, no Cepa. O horário de atendimento é das 8h às 17h30 e, na ocasião, eles devem estar munidos dos originais e cópias da identidade e CPF bem como do boletim de desempenho”, explica Juliana.

Quem obteve a nota mínima em apenas uma área de conhecimento poderá solicitar a emissão de declaração parcial de proficiência. Estes mesmos critérios valem para os participantes aprovados nas provas de certificação do ensino médio, cujos resultados foram divulgados em fevereiro. Em Alagoas, mais de 1350 pessoas já solicitaram a emissão do documento de conclusão do ensino médio.

