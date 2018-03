Concursos abertos em Alagoas ofertam 85 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Data: 30/03/2018

Aqueles que almejam uma vaga efetiva no setor público em Alagoas devem ficar atentos às instituições que já publicaram editais ou que anunciaram concurso para este ano. O Ministério Público Estadual (MPE/AL) e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal), por exemplo, foram os que lançaram certames mais recentemente. Os editais abertos ofertam 85 vagas. Confira as oportunidades:

Ufal

Para a Universidade Federal de Alagoas há dois editais em andamento para professor, com provas previstas para maio deste ano. E mais um edital para técnico-administrativo. Ao todo são 73 vagas disponíveis para os campi de Maceió, Arapiraca e Sertão. Os salários variam de R$ 1.739 e R$ 9.525.

Para o cargo de professor, as inscrições ficarão abertas até o dia 9 de abril e devem ser feitas através do site da Copeve. As taxas de inscrição variam entre R$ 60,63 e R$ 239,64, dependendo do cargo. Os candidatos podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o próximo dia 4 de abril.

Para técnico-administrativo, as inscrições vão até 23 de abril e custam R$ 70.

MPE/AL

No concurso do Ministério Público Estadual há 12 vagas disponíveis para o ensino superior e três para o nível médio. Clique e confira o edital completo aqui.

O cargo de Analista do Ministério Público tem remuneração de R$ 4.492,01 e carga horária semanal de 40 horas. Há vagas para Administrador de Rede, Comunicação Social, Área Jurídica, Desenvolvimento de Sistemas, Administração/Gestão Pública, Assistente Social, Administrador de Banco de dados, Auditor do MP, Contador do MP, Engenheiro Civil, Psicólogo e Biblioteconomista.

Já o cargo de Técnico do Ministério Público tem remuneração de R$ 2.576,29 e carga horária semanal de 40 horas. Há vagas chamadas de “Geral” e para Tecnologia da Informação. As inscrições ficarão abertas no período de 2 de abril a 23 de maio de 2018.

Concursos já anunciados sem edital publicado

TJ-AL

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Otávio Leão Praxedes, já criou a comissão que ficará encarregada de organizar o novo concurso para juízes do Poder Judiciário estadual. O último concurso para o cargo ofertou 20 vagas e, ao final, foram empossados 24 aprovados.

Polícia Militar

O governador Renan Filho anunciou neste ano que vai abrir certames para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sefaz e Controladoria Geral do Estado ainda para 2018. Para a corporação alagoana, o governador anunciou a abertura de mais 500 vagas em um novo certame, com previsão de lançamento do edital em maio. As vagas serão, provavelmente, para soldado. A comissão organizadora do concurso já foi definida e publicada no Diário Oficial do Estado.

Corpo de Bombeiros

No mesmo dia em que falou sobre o novo concurso da PM, Renan Filho anunciou 100 vagas para o Corpo de Bombeiros, que devem ser abertas na mesma data.

Sefaz e Controladoria Geral do Estado

Outros dois concursos previstos para 2018 são para a Secretaria de Estado da Fazenda e para a Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Para a CGE, embora a lei de criação do concurso já tenha sido aprovada, a tabela de cargos ainda aguarda aprovação da Assembleia Legislativa.

Já o concurso para a Secretaria da Fazenda aguarda a conclusão do estudo e a aprovação. De acordo com o Governo de Alagoas, esse concurso é de alta remuneração, o que torna a aprovação dele mais complexa.

