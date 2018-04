Dupla tenta fugir da polícia pulando telhados mas é capturada

Data: 31/03/2018

Dois homens foram presos neste sábado durante uma ação do Batalhão de Polícia de Rádiopatrulha (BPRp) nesta sexta-feira (30) no bairro do Bebedouro, em Maceió.

A ação foi deflagrada após uma denuncia anônima de que um indivíduo identificado como “Galego” possuía arma de fogo e algumas munições em sua residência.

Ao avistarem as viaturas, dois suspeitos tentaram fugir pulando pelos telhados mas foram capturados poucos metros depois.

Com os suspeitos, identificados como Adriano Teixeira Gomes e Luiz Carlos Vieira da Silva, ambos com 34 anos, a polícia encontrou um revólver Taurus calibre 38 com cinco munições e um Smith & Wesson calibre 32 com duas munições. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes

Fonte: AL24horas