Em jogo tenso, Palmeiras vence Corinthians em Itaquera e fica a um empate do título

Corinthians e Palmeiras não decidiam um campeonato há 19 anos, e a saudade foi tanta que as emoções fugiram ao controle. Neste domingo, na Arena Corinthians em Itaquera, os rivais fizeram um clássico exageradamente disputado, com direito a confusão generalizada e expulsões. No fim, ficou muito melhor para o Verdão, que com a vitória por 1 a 0 joga por um empate na volta para ficar com o título. O Timão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença., ou um para levar a decisão para os pênaltis.

Estamos em 1999?

Foi em 1999 a última final entre Corinthians e Palmeiras, também do Paulista. Aquela decisão ficou marcada por uma briga gerada pelas famosas embaixadinhas do corintiano Edilson, repreendido por Paulo Nunes e Cia. Neste domingo, os brigões punidos com expulsão foram Clayson e Felipe Melo, cujo histórico ajuda a explicar a reação de ambos: mais uma vez, eles já se estranharam em Dérbis passados e novamente nem se cumprimentaram antes do jogo. A confusão começou no último lance do primeiro tempo, quando o zagueiro Henrique reclamou de um lateral marcado para o Palmeiras. A partir daí, foi aquele empurra-empurra, agressões e os cartões.

Mas teve futebol

Antes da briga, o jogo estava bom. Borja abriu o placar logo aos seis minutos se aproveitando da falta de agilidade de Cássio, que demorou para se levantar após ter dificuldade para cortar um cruzamento de Dudu. O colombiano marcou seu sétimo gol no campeonato, se consolidando como artilheiro da competição. Foi o bastante.

Timão travado

O Corinthians não conseguiu repetir seus melhores momentos do campeonato. Mais uma vez, os homens de frente tiveram dificuldade para criar. Muito bem marcado, Rodriguinho passou a maior parte do jogo de costas para o gol e sem conseguir girar. Ficou difícil. Nem com as trocas no segundo tempo Fábio Carille conseguiu furar o bloqueio verde. Pedrinho deu um gás, mas faltou profundidade. O segundo tempo todo, aliás, foi de poucas chances para os dois lados.

Verdão breca o rival

A vitória do Palmeiras impediu que o Corinthians atingisse uma marca inédita. Nunca antes na história do clássico o Timão venceu cinco vezes consecutiva. Eram quatro vitórias de Carille, que sofreu seu primeiro revés contra o rival. Não é mais 100%.

O jogo da taça

A grande final será no próximo domingo, dia 8 de abril, no Allianz Parque. A partida terá apenas torcedores do Palmeiras no estádio. Resta se comemoração sozinhos ou se o Corinthians conseguirá a virada para o bi.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data-Hora: 31/3/2018 – 16h30

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Público/renda: 43.905 pagantes/R$ 3.182.923,60

Cartões amarelos: Maycon, Gabriel, Romero e Henrique (COR), Thiago Santos, Dudu, Bruno Henrique, Lucas Lima, Borja e Willian (PAL)

Cartões vermelhos: Clayson, aos 48’/1ºT (COR) e Felipe Melo, aos 48’/1ºT (PAL)

Gols: Borja (6’/1ºT) (0-1)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley (Romero, aos 9’/2ºT); Gabriel e Maycon; Mateus Vital (Pedrinho, aos 9’/2ºT), Rodriguinho e Clayson; Emerson Sheik. Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis (Diogo Barbosa, aos 10’/2ºT); Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos, aos 22’/2ºT) e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja (Moisés, no intervalo). Técnico: Roger Machado.

Fonte: Terra