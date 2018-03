Homem é preso acusado de manter a esposa em cárcere privado em Maceió

Data: 31/03/2018

Um homem de 39 anos foi preso, na última quinta-feira (29), acusado de manter a esposa em cárcere privado. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) nesta sexta-feira (30).

Após denúncias de moradores, equipes do Rocom 1 e Supervisão, do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foram até a residência de Luiz Henrique da Silva, de 39 anos, localizada na travessa Rodrigues Alves, no bairro Jaraguá, para averiguar a situação.

No local, os policias encontraram Luiz Henrique com uma faca no pescoço da esposa, que não teve o nome divulgado. Ele ameaçava que se a guarnição entrasse, mataria a vítima.

O Gerenciamento de Crises da PM foi acionado e conseguiu negociar com o acusado. Luiz Henrique foi conduzido para o Complexo de Delegacias Especializadas (CODE) para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb