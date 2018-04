A Páscoa de Cristo modifica o nosso coração

Data: 31/03/2018

O homem novo que nasce da Páscoa de Cristo tem novas atitudes, ele é o promotor da paz, da reconciliação e da concórdia

“Pelo batismo na Sua morte, fomos sepultados com Ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também, nós levemos uma vida nova” (Rm 6,4).

O Sábado Santo de Nosso Senhor Jesus Cristo é o sábado da glória, é o sábado no qual nos revestimos da veste nova que, Cristo Jesus trouxe para nós. Não trata-se de uma roupa nova que vamos usar na Vigília Pascal, mas trata-se do homem novo que revestiu-se de Cristo Jesus que, durante toda essa caminhada Quaresmal despiu-se da veste velha do pecado, dos nossos maus desejos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa soberba. Despojamo-nos de tudo isso para vestir a veste do homem novo com novos sentimentos, com novas atitudes, com uma nova cabeça, uma nova mentalidade. Não basta somente cantar “Aleluias” ou “Acender uma fogueira”, essas são expressões da vida nova.

A Páscoa de Cristo acontece dentro do nosso coração, mas não vamos agora voltar e dizer: “Não vejo a hora de voltar a comer carne. Não vejo a hora de tomar refrigerante”. Qual é o homem novo que nasceu nesta Páscoa? Qual foi a mulher nova que nasceu nestes quarenta dias de Quaresma? Que atitudes novas Deus operou em nós?

Será que celebrando essa campanha da fraternidade conseguimos quebrar toda essa violência que há dentro de nós, esse nosso instinto agressivo de provocação, de discórdia que o homem velho depositou dentro de nós.

O homem novo que nasce da Páscoa de Cristo tem novas atitudes, ele é o promotor da paz, da reconciliação e da concórdia. O homem novo não deixa-se levedar pelos sentimentos antigos da amargura, do ressentimento, da mágoa; não deixa-se levar pelas antigas impurezas que sempre conduziram nossos pensamentos e sentimentos. Não vamos à Igreja para ficarmos horas ouvindo leituras, vamos para celebrar essa vida nova que Cristo realiza na vida e no coração de cada um de nós.

Uma santa e abençoada Vigília Pascal para nós!

Deus abençoe você!