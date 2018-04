Atropelamento deixa um morto e dois feridos em Teotônio Vilela

Data: 31/03/2018

Duas pessoas foram atropeladas na noite dessa sexta-feira (30), na zona rural de Teotônio Vilela, Agreste do estado. Uma delas, um idoso de 73 anos, não resistiu e veio a óbito ainda no local. O suspeito de causar o acidente também ficou ferido.

De acordo com informações do relatório do 3º Batalhão, militares da 4ª Companhia de Teotônio constataram a ocorrência. Cícero Albino de Oliveira e Jorge José da Silva foram atingidos por uma motocicleta Honda CG, vermelha e de placa QLD-3109/AL, conduzida por Sandoval Silva Clemente, de 21 anos. A polícia não informou se as vítimas estavam a pé ou em algum veículo de locomoção.

Devido ao impacto, Jorge José não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os levantamentos no corpo e o seu recolhimento, respectivamente.

Já Cícero e Sandoval foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital local, de onde foram transferidos para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA) Doutor Daniel Houly, em Arapiraca.

Fonte: Gazetaweb