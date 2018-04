Cabo da PM é ferido após tiros contra viatura no interior

Data: 31/03/2018

O policial militar Luiz Barros, lotado no 9º Batalhão da PM, foi surpreendido ao ser atingido por um disparo de arma de fogo, enquanto realizava abordagem de rotina no município de Olho D’Água do Casado, Sertão de Alagoas. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (31), por volta de 01h30.

De acordo com informações do oficial do 9º Batalhão, tenente Victor, o cabo Luiz Barros junto a seu companheiro de farda foi averiguar um carro suspeito – um Chevrolet S10 de cor preta com placa amassada – quando foi atingido por um tiro antes de descer da viatura.

O tiro, disparado pelo ocupante do S10, perfurou o para-brisa da viatura e atingiu a clavícula esquerda do cabo da PM. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Emergência do Agreste e, possivelmente, será submetida à cirurgia no olho por conta de ferimentos causados por estilhaços. O outro militar não ficou ferido.

O comandante Anaximandro, do Batalhão onde o a vítima está lotada, informou ao TNH1 que a bala já foi retirada do ombro.

Ainda segundo a PM, o veículo suspeito fugiu. A Polícia Militar ainda não sabe informar quantas pessoas estavam no S10.

Conforme o tenente Victor, a perícia foi encaminhada ao local do crime para averiguações. A polícia irá fazer a análise de câmeras de videomonitoramento para a localização do Chevrolet S10.



Fonte: TNH