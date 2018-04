Uneal abre inscrições para cursos de formação de índios alagoanos

Data: 31/03/2018



A Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) realiza mais um programa de Licenciatura Indígena (CLIND) à formação de professores para 13 treze etnias distribuídas em aldeias de todas as regiões do Estado. As inscrições têm início nesta segunda-feira, 2, e prosseguem até 30 de abril. São ofertadas 280 vagas para os cursos de pedagogia, letras, geografia, história e matemática. De acordo com o edital, devem ser selecionados proporcionalmente representantes de todos os povos alagoanos, mediante processo de seleção com prova escrita programada para o dia 13 de maio.

Todo o processo de inscrição é feito on line. Os Cursos de Licenciatura Interculturais Indígenas são ofertados pela segunda vez pela Uneal, agora financiados com recursos do Fundo de Combate à Pobreza de Alagoas (Fecoep) do governo do Estado. O programa foi criado inicialmente no governo então presidente Luís Inácio Lula da Silva através do Ministério da Educação, numa iniciativa conjunta da Secretaria de Educação a Distância, Alfabetização e Diversidade (Secadi) e da Secretaria de Ensino Superior (SESU), cujo principal objetivo é apoiar financeiramente cursos de licenciatura especificamente destinados à formação de professores indígenas, para atuarem em princípio nas próprias aldeias onde residem. A Uneal é pioneira neste tipo de ação em Alagoas, implantado sob a gestão do reitor Jairo Campos. Serão investidos R$ 9 milhões durante os quatro anos de realização dos cursos.

As aulas serão realizadas nos campus da instituição em Palmeira dos Índios e União dos Palmares. Antes mesmo do lançamento do edital, esta semana, representantes da universidade visitaram toda as aldeias no estado, onde além de explicaram sobre a abertura dos cursos de formação, também realizaram aulas preparatórias ao processo de seleção.

“Em 200 anos de Alagoas foi a Uneal que fez esse projeto, que atendeu em um primeiro momento 80 índios e agora vamos atender mais 280. Particularmente tenho um apreço especial por essa formação. Sempre aprendo com eles. Os indicadores sociais indígenas são muito baixos e precisamos melhorar. Estou bastante realizado em cumprir com mais esta missão”, comemora o reitor Jairo Campos.

Mais informações, edital e formulário para inscrição podem ser conferidos aqui.

Fonte: Gazetaweb