Estado comemora chegada do Gasoduto Penedo-Arapiraca com programação especial

Data: 02/04/2018

A chegada do Gasoduto Penedo-Arapiraca ao coração do Agreste alagoano acontecerá na próxima quinta-feira (5), em Arapiraca. Para celebrar a entrega da maior obra de infraestrutura dos 25 anos de história da Algás, a distribuidora de gás natural e o Governo do Estado preparam um dia especial em comemoração a este importante marco para Alagoas.

A programação será iniciada com uma solenidade, às 9h, no Teatro do Sesi Arapiraca, para apresentação do processo e conclusão da obra do gasoduto. O governador Renan Filho e a Diretoria Executiva da Algás recepcionarão diversos convidados, tais como potenciais clientes, integrantes de entidades de classe, autoridades locais e colaboradores da Distribuidora. O evento contará, ainda, com a participação de representantes dos acionistas da Algás, como o diretor-presidente da Gaspetro, Thomaz Coutinho, e o diretor executivo da Mitsui Gás e Energia do Brasil, Hiroki Toko.

Ainda na quinta-feira (5), às 19h, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Bom Conselho, no Centro de Arapiraca, a Algás promoverá uma programação aberta ao público. O evento terá como atrações um espetáculo de projeção audiovisual mapeada na fachada da Catedral, com conteúdo criativo desenvolvido por artistas da produtora alagoana Núcleo Zero, seguido de um show da cantora Millane Hora, natural de Arapiraca.

Interiorização do desenvolvimento

Com um investimento de R$ 36 milhões, por meio de recursos próprios da Algás e um financiamento do Banco do Nordeste, o Gasoduto Penedo-Arapiraca dará continuidade ao fluxo do gás natural a partir da estação da Companhia em Penedo até a estação na cidade de Arapiraca.

Finalizado antes do prazo previsto, o empreendimento conta com 67 km de extensão e tem capacidade para fornecimento de até 343 mil m³ de gás natural por dia. Todo esse volume permite que os setores industrial e veicular do interior alagoano tenham o gás natural como fonte de energia limpa e eficiente.

O diretor-presidente da Algás, Arnóbio Cavalcanti, destaca, entre as vantagens da chegada do gás natural ao Agreste alagoano, a relevância do projeto para a atração de novas indústrias para o interior de Alagoas, que poderão se instalar em pontos estratégicos da região e atrair maiores investimentos no segmento.

“Além disso, o setor veicular, já beneficiado há mais de 10 anos em Arapiraca, também acabará se fortalecendo junto à economia regional, uma vez que os postos de GNV da cidade receberão o combustível pela tubulação que passará na sua porta”, explica Cavalcanti.

Fonte: Agência Alagoas