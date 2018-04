Municípios de Alagoas recebem investimentos da Codevasf para estruturação do sistema de coleta de lixo

Data: 02/04/2018

Até o final do ano, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai reforçar o sistema de coleta de resíduos sólidos de 50 municípios alagoanos com caminhões compactadores de lixo. O investimento é de R$ 12,92 milhões – recursos do Orçamento Geral da União, destinados à Codevasf por meio de emenda parlamentar.

O superintendente regional da Codevasf em Alagoas, Antônio Nélson de Azevedo, destacou que, como empresa pública de desenvolvimento regional, é papel da Companhia contribuir, em parceria com os municípios, para estruturação de políticas públicas que transformem a realidade das regiões onde atua.

“A limpeza urbana e a execução da política de tratamento de resíduos sólidos são de competência dos municípios. No entanto, o governo federal, por meio da Codevasf, tem também como dever apoiar a execução dessas políticas públicas, especialmente porque hoje a capacidade de investimentos da União é maior. Assim, esses e outros municípios podem contar com o apoio da Codevasf para estruturação do desenvolvimento regional”, afirmou Antônio Nélson de Azevedo.

O município de Igaci, no agreste alagoano, foi o primeiro a ser contemplado com o caminhão compactador de lixo. “Com esses investimentos da Codevasf, teremos um transporte apropriado para levar os resíduos sólidos de Igaci até o aterro sanitário que atende a região, no município de Craíbas. O compactador também trará maior limpeza à cidade e segurança àquelas pessoas que trabalham no recolhimento do lixo. O meio ambiente e a saúde pública também serão beneficiados. Com esse veículo apropriado, evitaremos a contaminação durante o trajeto de recolhimento e transporte do material até o aterro sanitário”, destacou o prefeito de Igaci, Oliveiro Piancó.

Dados da Prefeitura Municipal de Igaci apontam que o município gera, por dia, aproximadamente sete toneladas de lixo. Antes do repasse do caminhão compactador, a coleta de resíduos sólidos era realizada com o auxílio de caminhões caçambas e de carroceria.

Segundo a chefe da Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial da Codevasf em Alagoas, a economista doméstico Carla Pinheiro, a Companhia já adquiriu os caminhões compactadores de lixo e deve fazer o repasse às prefeituras municipais.

“Até o final do mês de abril, devemos concluir a entrega de mais seis unidades para os municípios de São Sebastião, Estrela de Alagoas, Pariconha, Piranhas, Pilar e Flexeiras. Esse é um investimento alto para as prefeituras, já que cada veículo custa individualmente quase R$ 260 mil, muitas vezes extrapolando a capacidade financeira dos municípios”, afirmou a economista doméstico.

A previsão é que até o final do ano os caminhões compactadores de lixo já estejam nos 50 municípios contemplados.

Fonte: Assessoria