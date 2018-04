Sine Maceió oferta mais de 250 vagas de emprego

Data: 02/04/2018

Quem ainda não conseguiu uma vaga no mercado de trabalho pode encontrar oportunidade no Sine Maceió. O posto de atendimento localizado no centro da capital alagoana está com 254 vagas disponíveis para diversas áreas.

As vagas que exigem Ensino Médio são para: vendedor externo (17), gerente de supermercado (uma), auxiliar de manutenção predial (uma), líder máximo de prevenção e pernas (uma), fiscal de loja (duas), faturista (uma) e comprador para a área de supermercado (uma). O perfil das vagas exige experiência comprovada.

Já as vagas que exigem Ensino Fundamental são para forneiro (uma), capoteiro (uma) e serviços gerais (duas) para pessoas com deficiência (PCD). O perfil destas vagas também exige experiência comprovada.

No posto de atendimento também há vagas para quem está à procura do primeiro emprego. As oportunidades são para atendente central de telemarketing (200) e atendimento ao cliente (18).

Além disso, há oito vagas para aprendiz legal. Os jovens devem morar na parte baixa da cidade, ter entre 16 e 17 anos, estar cursando o Ensino Médio, ser cadastrados no Programa Jovem Aprendiz e não ter experiência em carteira.

Quem se encaixa no perfil deve procurar o posto de atendimento portando os seguintes documentos: Carteiras de Identidade (RG) e de Trabalho (CTPS), CPF, PIS, comprovante de residência, currículo atualizado e certificados de curso, caso tenha feito. As vagas para PCD exigem laudo médico.

O Sine Maceió está localizado ao lado da Estação Ferroviária, no Centro de Maceió, e funciona das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Mais informações através do telefone: 3315-6205 / 2856.

Fonte: Secom Maceió